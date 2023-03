Décrypte : une nouvelle démarche pour vérifier et enrichir l’information

"À ce stade on a déjà repéré une trentaine d’outils, ajoute Guillaume, mais il y en a probablement 100, ou plus que cela, qu’on peut utiliser pour vérifier des photos. Des outils pour savoir s’il y a d’autres photos du même type qui existent, des outils pour savoir si la photo a été truquée. Et là je ne parle que de photos. On peut faire la même chose avec des vidéos, c’est infini. Et ce sont des réflexes à acquérir : sur n’importe quel sujet on peut utiliser ces compétences-là. Mais il faut y penser."

"On reste généraliste, mais on apprend à se doter d’outils pour aller plus loin, approfondir les recherches, vérifier, et aussi mettre en musique de manière à rendre les articles plus agréables à découvrir pour le public". Marie-Laure Mathot cite aussi en exemple l’article sur la première année de guerre en Ukraine, ou encore le grand format sur le télescope James Webb, reprenant des cartes animées, des images, des citations pour faciliter à la fois compréhension, visualisation et mise en perspective.