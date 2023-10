Décrochez vos places pour une sieste acoustique avec Mélanie Isaac et Blondino le 22 octobre

Envie d'une pause dominicale pendant ce mois d'octobre ? La Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve vous propose une sieste acoustique des plus agréables ce dimanche 22 octobre à 15h30 !

SIESTE ACOUSTIQUE

L’une a vu son single Paradis Nord sacré Coup de cœur des médias publics francophones ; l’autre, à la voix singulière et aux mélodies pop tendues et vibrantes, a conquis son public avec son premier album Jamais sans la nuit. Ornées par la Gibson firebird et le piano d’Isaac et les textes sensibles de Blondino, les voix des chanteuses se mêleront pour vous proposer une sieste envoûtante entre variété française et pop indé.