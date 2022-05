Jouer en découvrant notre patrimoine : 6 applications touristiques amusantes

Totemus, c’est une application gratuite qui vous propose une expérience originale et inoubliable en Wallonie et à Bruxelles. Une découverte du patrimoine et du savoir-faire de chez nous sous forme de chasses aux trésors à mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching. Pour jouer, il vous faudra un smartphone bien chargé et une connexion au réseau 4G.

Comment ça fonctionne ? Après avoir sélectionné votre chasse en fonction de votre destination, vous partez à la recherche de lieux précis à partir d’un itinéraire qui vous est notifié sur l’application. Mais, ce n’est pas tout, durant le parcours, vous allez devoir répondre à différents quiz culturels, souvent des questions d’observation. Si vous répondez correctement, vous obtenez des "Toteez", des points qui vous permettront, à la fin, de récolter un certain nombre de totems à échanger contre des cadeaux, généralement des bons de réduction dans des attractions touristiques.

Totemus propose déjà 24 circuits comme " Une échappée au cœur de Namur ", " Le charme intra-muros de Marche-en-Famenne ", " Au cœur de la bataille de Waterloo 1815 ", " Silly, où il fait bon vivre ", etc.

