Découvrir Liège et ses talents

Brassée par François et Renaud, les propriétaires de la Brasserie C, c’est de ce duo passionné qu’est née la Curtius. Parfaite pour les soirées estivales au bord de la Meuse, cette blonde est la boisson liégeoise par excellente. La bière Curtius a l’âme di Litche et elle ne se nomme même pas " Oufti ". C’est réellement un immanquable de la région.