Découvrir les plus belles balades à vélo le long des canaux et rivières en Belgique n’a jamais été aussi facile

Découvrir la Belgique au fil de l’eau… à bicyclette. C’est devenu très simple grâce au nouveau guide imaginé par deux passionnés de tourisme. Olivier Arendt vous présente ce manuel incontournable pour les amoureux de vélo.

Après L’échappée transwallonne, Cédric Maillaert et François Struzik, deux anciens collègues du secteur touristique, signent L’échappée à vélo le long des canaux et des rivières. Ils ont même créé leur propre entreprise, Hicke Up, une société de conseil en tourisme durable, qui gère La Wallonie sans voiture pour Wallonie Belgique Tourisme.

Leur guide, très simple d’utilisation, conviendra à la fois aux passionnés de vélo et aux familles recherchant des itinéraires agréables à réaliser avec des enfants.

Il couvre 2 pays (la Belgique et la France), 3 régions (la Wallonie, Bruxelles et la Flandre) et le tout pour évidemment 0 émission de gaz à effets de serre.