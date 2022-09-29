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Відкрийте для себе кар'єру в транспортному секторі | Découvrir les métiers du secteur des transports

il y a 48 minutesTemps de lecture2 min
Par Belga

У четвер, 13 жовтня, місто Намюр і Cité des Métiers проведуть ярмарок, присвячений відкриттю професій, пов’язаних із сектором громадського транспорту. Infrabel, який шукає 230 профілів, і TEC, який найме 600 співробітників, будуть двома присутніми роботодавцями.

За допомогою Xplore Job місто Намюр має намір дати шукачам можливість зустрітися з компаніями з гарантованою роботою. Шоу відбудеться 13 жовтня в Арсеналі, з 9:00 до 16:00. Infrabel хоче найняти 930 нових співробітників у 2022 році, і все ще шукає 230 профілів, 120 у Фландрії та 110 у Валлонії та Брюсселі. Ця виставка має стати можливістю для компанії, яка керує бельгійською залізничною інфраструктурою, представити різноманіття пропонованих вакансій: колійний робітник, (електро)механік, машиніст робочого поїзда та кабінний персонал. У Валлонії транспортна мережа TEC також шукає 600 працівників, у тому числі 400 водіїв автобусів. "Ми також набираємо технічних профілів, а саме (електро)механіків, електриків, малярів, культуристів або діагностів", — сказав Стефан Тьєрі, директор з маркетингу TEC. Також будуть найняті ІТ-профілі.  

 

Découvrir les métiers du secteur des transports

La Ville de Namur et la Cité des Métiers proposeront le jeudi 13 octobre un salon consacré à la découverte de métiers en lien avec le secteur des transports publics. Infrabel, à la recherche de 230 profils, et le TEC, qui va engager 600 collaborateurs, seront les deux employeurs présents.

Avec Xplore Job, la Ville de Namur entend donner une chance aux demandeurs d'emploi de rencontrer des entreprises à emplois garantis. Le salon se déroulera le 13 octobre à l'Arsenal, de 9h à 16h00. Infrabel veut recruter 930 nouveaux collaborateurs en 2022, toujours à la recherche de 230 profils, 120 en Flandre et 110 en Wallonie et à Bruxelles. Ce salon doit être l'occasion pour la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge de présenter la diversité des emplois proposés: ouvrier de la voie, (électro)mécanicien, conducteur de train de travaux et personnel de cabine de signalisation.  En Wallonie, le réseaux de transports TEC recherche également 600 collaborateurs, dont 400 conducteurs de bus. "Nous recrutons également des profils techniques, à savoir des (électro)mécaniciens, électriciens, peintres, carrossiers ou diagnosticiens", a précisé Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC. Des profils IT et pour des fonctions de support seront aussi engagés.

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