Відкрийте для себе кар'єру в транспортному секторі | Découvrir les métiers du secteur des transports

У четвер, 13 жовтня, місто Намюр і Cité des Métiers проведуть ярмарок, присвячений відкриттю професій, пов’язаних із сектором громадського транспорту. Infrabel, який шукає 230 профілів, і TEC, який найме 600 співробітників, будуть двома присутніми роботодавцями.

За допомогою Xplore Job місто Намюр має намір дати шукачам можливість зустрітися з компаніями з гарантованою роботою. Шоу відбудеться 13 жовтня в Арсеналі, з 9:00 до 16:00. Infrabel хоче найняти 930 нових співробітників у 2022 році, і все ще шукає 230 профілів, 120 у Фландрії та 110 у Валлонії та Брюсселі. Ця виставка має стати можливістю для компанії, яка керує бельгійською залізничною інфраструктурою, представити різноманіття пропонованих вакансій: колійний робітник, (електро)механік, машиніст робочого поїзда та кабінний персонал. У Валлонії транспортна мережа TEC також шукає 600 працівників, у тому числі 400 водіїв автобусів. "Ми також набираємо технічних профілів, а саме (електро)механіків, електриків, малярів, культуристів або діагностів", — сказав Стефан Тьєрі, директор з маркетингу TEC. Також будуть найняті ІТ-профілі.