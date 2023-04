Découvrir les difficultés d'une personne malvoyante dans un centre commercial

Au centre commercial Docks justement, on dit s’être penché sur la question ces derniers mois. "Nous avons fait appel à un bureau d’étude spécialisé afin de réaliser des aménagements", précise Nathalie Eloy, responsable commercial et marketing. "Par exemple, la hauteur des terminaux de paiements électroniques a été ajustée, les boutons des ascenseurs sont en reliefs pour aider les personnes malvoyantes. On a aussi augmenté les sanitaires prévus pour accueillir les PMR".

"Il reste des lacunes", explique Laeticia l’influenceuse. "Mais on travaille ensemble pour essayer d’améliorer ça. Des ateliers de sensibilisation comme celui-ci c’est important pour y parvenir. Quand on ne connaît pas le problème on ne peut pas le résoudre". L’influenceuse espère que cet exemple servira aussi pour améliorer les choses dans d’autres magasins et bâtiments peut-être un peu moins adaptés aux personnes à mobilité réduite.