Découvrir les alternatives zéro déchet en famille, à l’occasion de la Journée sans voiture à Bruxelles

Ce dimanche 17 septembre, comme chaque année, la capitale bruxelloise se videra de ses voitures et offrira ses rues calmes aux piétons, vélos et autres moyens de locomotion douce. Une journée durant laquelle seront organisées de nombreuses activités culturelles mais aussi centrées sur l’écologie.

Et parmi les activités organisées durant cette Journée sans voiture à Bruxelles, Caroline Veyt vous propose une petite sélection, à commencer par une "Journée Famille et Zéro déchet", organisé par la Ligue des Familles à l’Abbaye de la Cambre, à Ixelles, de 10h à 17h30.

A partir de 10h, vous seront proposés des jeux pour les enfants, des moments lecture de contes et une visite de la Caravane Zéro Déchet, qui vous permettra de découvrir de nombreuses astuces pour réduire vos déchets dans la vie quotidienne.

De 11h à 12h30, un atelier "la cuisine 0 déchet" vous donnera les clés pour cuisiner des aliments que vous auriez, très probablement, jetés dans votre compost, comme des fanes de carottes qui peuvent être transformées en pesto ou encore des épluchures qui peuvent faire d’excellentes chips.

À 14h, vous pourrez assister à la conférence de la Famille "Zéro Carabistouille", une famille belge qui a réussi à faire du quasi 0 déchet et qui viendra partager toutes ses astuces avec vous. Vous serez aussi invités à leur poser des questions.

Enfin, à 16h30, vous serez invités à vous poêler. Le spectacle d’impro "On se poêle !" refermera la journée.

Et si vous passez plutôt par la commune de Schaerbeek, vous aurez l’embarras du choix, puisque de nombreuses activités sont proposées en 14 lieux différents : brocante, concerts, activités pour les enfants (bricolage, grimage), stands de réparation de vélos, parcours à vélo…

Et n’oubliez pas que ce sont les Journées du Patrimoine à Bruxelles et qu’il y a plein de visites à faire – avec ou sans enfants : monter dans l’église de l’altitude 100, visiter l’ancienne gare de Schaerbeek qui est devenue Train World, etc.