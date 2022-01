Découvrir la vie tournaisienne de 1800 au Musée de folklore et de l’imaginaire de Tournai

Tournai y chuchote ses secrets, ses rêves et ses déceptions. Le Musée appelle également le visiteur à développer son empathie et sa sensibilité, face à des problématiques sociales universelles. En effet, les manufactures de porcelaines et de tapis évoquent la richesse et le luxe mais certaines reconstitutions mettent en scène les enfants abandonnés ou les orphelins entretenus par le bureau de bienfaisance. Le thème de la pauvreté est souvent abordé dans l’exposition, afin de correspondre le plus possible à la réalité de l’époque. Une visite virtuelle est également disponible.

Informations pratiques

Musée de Folklore et de l’Imaginaire de Tournai

Réduit des Sions 36 – 7500 Tournai