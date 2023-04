Découvrir l’Écosse en se la jouant Harry Potter

Mais que serait l’Écosse sans le kilt et la cornemuse ? Démonstrations de traditions à Elgin lors des Highland Games (à la fois un tournoi sportif et une kermesse).

Un train franchit les montagnes des Highlands, une immersion dans la nature inaccessible en voiture. Arrivée à Kyle of Lochalsh, le point d’entrée de l’un des lieux les plus enchanteurs d’Ecosse : l’île de Skye, chargée d’Histoire et de légendes. C’est le point d’orgue de ce voyage. On est subjugué par ces falaises majestueuses et par le calme qui règne sur l’île. Ici, des colonies de phoques vivent paisiblement. Et ici, le temps peut réellement s’arrêter.

Enfin, direction Edimbourg, la capitale, avec son château millénaire et ses 700 pubs avant de terminer son périple par le célébrissime loch Ness où certains cherchent encore le monstre.

