On apprenait aujourd’hui aussi que James Hetfield serait bientôt à l’affiche d’un western. Le chanteur de Metallica jouera dans "The Thicket", basé sur une nouvelle de Joe R. Lansdale. La production du film est en cours à Calgary au Canada, avec au casting également, Peter Dinklage (de Game Of Thrones)

Il y apparaîtra dans le rôle Shorty, un chasseur de primes engagé pour retrouver une femme kidnappée par un tueur sans pitié. Le film, qui se déroule au début du 20e siècle, suit Shorty et ses collègues traqueurs alors qu’ils se rendent dans un endroit violent et chaotique connu sous le nom de Big Thicket.