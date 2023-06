Découvrez Zéphir, le vent de fraîcheur dont le rap belge avait besoin

Musicalement, Zéphir fait du rap sans vraiment faire du rap. Ou du moins en s’éloignant au maximum des tendances brutales du rap game actuel. Avec lui, exit l’égotrip, les guns et les grosses chaînes. L’ambiance est feutrée, intimiste. C’est presque du hip-hop à écouter dans une boîte de jazz. "Si je ne peux pas proposer quelque chose de différent de ce que les gens ont dans les oreilles en allant sur les plateformes de streaming, ce n’est pas forcément intéressant", avoue-t-il, "J’ai envie de faire de la musique en mélangeant tout. Je ne me sens pas avoir l’étiquette du rappeur."

Au moment d’essayer de classifier sa musique, le Bruxellois rigole :"J’avais regardé la définition de Tyler The Creator sur Wikipedia pour essayer de m’inspirer pour définir ma musique, et c’était hyper long genre alternative rap neo soul, etc". Pour lui, impossible de se contenter du minimum. Sa musique brasse les styles sans limites. "Là, avec Clyde, on a invité des cuivres, des violons… Et la richesse de ce truc me donne envie de me défaire un peu du rap, de la prod, des beatmakers et de travailler plus avec des musiciens". Ce qui s’est d’ailleurs ressenti lors de son premier live faisant office de release party, où il a décliné une formule en live band sur la scène du Volta.