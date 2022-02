Découvrez Weezify, la nouvelle plateforme de streaming de Weezer

Le frontman de Weezer, Rivers Cuomo, a fait construire une plateforme de streaming pour héberger des milliers de démos de Weezer.

Les titres avaient originellement été édités en 2020 dans le cadre du “web programming class”.

La collection de démos couvre l'intégralité de la carrière du groupe, et même de la période pré-Weezer de Rivers Cuomo, jusqu'à l'album de 2017, Pacific Daydream.

Il a donc maintenant mis en place une application pour pouvoir écouter facilement tous ces morceaux et il l'a appelée "Weezify". Elle est à télécharger via l'Apple Store et Google Play.