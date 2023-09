"Découvrez-vous", un festival familial qui ambitionne de penser et rêver un futur plus lumineux et désirable

Le Festival Découvrez-vous se tient depuis près de 10 ans dans un petit village mosan, entre Namur et Dinant, à Bois-de-Villers. Proposant un incroyable condensé de spectacles à voir en famille, le Festival se veut neuf, décalé et intime. Accessible à tous, quel que soit notre âge ou nos préoccupations, il propose des concerts, des expositions, des balades, ou encore des ateliers. Caroline Veyt nous en dit plus sur ce Festival à découvrir du 22 au 24 septembre.

Organisé tous les deux ans, le festival Découvrez-vous fête cette année sa 5e édition. A cette occasion, il vous propose "27 propositions pour rouvrir des possibles", à savoir douze spectacles, quatre concerts, quatre expositions, quatre ateliers, deux balades artistiques et une harmonie.

Et parmi les douze spectacles proposés, nombreux sont ceux à avoir été primés ou à faire partie des coups de cœur de la presse. Il y a notamment le spectacle Les Misérables, de la Compagnie Les Karyatides, adaptation en théâtre d’objet du célèbre roman de Victor Hugo. Caroline Veyt nous en parlait il y a deux semaines. Si vous n’avez pas eu l’occasion d’assister aux représentations données au Marni, c’est l’occasion de vous rattraper, ce vendredi 22 septembre à l’Eglise Saint-Roch.

Ce samedi 23 septembre à 17h, vous pourrez voir l’émouvant Alberta Tonnerre de la Compagnie des Mutants. Un frère et une sœur qui racontent leur grand-mère : remontant les souvenirs, ils expliquent la façon dont elle a préparé ses petits-enfants à son absence. Une pépite à découvrir en famille.