Découvrez votre Top 10 du Concours Reine Elisabeth

Les votes sont dès à présent clôturés. Nous vous donnons rendez-vous du lundi 29 mai au vendredi 2 juin, à 12h sur Musiq3, pour découvrir votre Top 10 du Concours Reine Elisabeth, qui sera diffusé dans l'émission Choix multiples de Vanessa Fantinel.

Nous avons tous un souvenir bien précis du Concours Reine Elisabeth, une prestation ou un candidat qui nous a fortement marqué. A l'occasion de l'édition 2023, consacrée au chant, nous vous avons proposé de vous replonger dans éditions précédents et de constituer le Top 10 du Concours Reine Elisabeth.

Depuis ce dimanche 21 mai, le Concours Musical International Reine Elisabeth a pris ses quartiers à Flagey et avant de se rendre à Bozar pour les trois soirées de final. Où l'effervescence du concert se mêle au suspense du concours, à l'empathie pour les candidates et candidats, la découverte d'interprètes fascinants et les commentaires savoureux en radio par vos animatrices et animateurs préférés.