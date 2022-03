Découvrez votre histoire familiale grâce à MyHeritage !

C’est très simple, il suffit de donner votre nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que celui de vos grands-parents. Avec ces informations, du côté historique, ils se mettront à la recherche, de documents et d’histoires concernant votre famille. Loin d’être hasardeuse, la plateforme demande votre autorisation pour avoir accès aux consulats de pays étrangers afin d’être le plus précis possible.

Quelques semaines après, ce sont des informations concernant votre village, des photos familiales que le site restaure et met en couleur pour l’occasion, et toutes autres archives qui vont seront envoyées. Le site a comme particularité de non seulement restaurer les photos mais également les animer pour que vous puissiez entendre votre arrière-grand-mère parler par exemple…