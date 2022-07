Découvrez vos séries de l'été sur La Une, tous les après-midi

Du 27 juillet au 1er septembre, tous les jours à partir du 28 juillet à 17h10. Retrouvez Thierry Lhermitte en chirurgien célèbre et reconnu au CHU de Lyon, le docteur Martin Le Foll est soudain victime d'une phobie très handicapante pour le métier qu'il exerce : une peur, un dégoût, et même un rejet total du sang, qu'il soit humain ou pas. On le retrouve un an plus tard, simple médecin de ville, dans le petit port breton de Port-Garrec où il s'installe dans le cabinet autrefois occupé par le charismatique (et mystérieux) docteur Fauvet, dont personne ne semble vouloir trop parler. A partir de ce jour, la vie de Martin change du tout au tout et il est obligé de fournir de gros efforts pour s'adapter à la population très spéciale de ce bourg.