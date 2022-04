La 1ère et l'Agenda Ciné vous invitent à l'avant-première du nouveau film de Gaspar Noé "Vortex". Une œuvre radicale et bouleversante avec Dario Argento, Françoise Lebrun et Alex Lutz. La séance aura lieu le mardi 12 avril au Cinéma Palace à Bruxelles en présence du cinéaste Gaspar Noé et du directeur de la photographie Benoît Debie.

Les derniers jours d'un vieux couple d'amoureux séniles.