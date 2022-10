Découvrez une superbe reprise de GHOST par des jeunes de 12 à 14 ans

Le jeune groupe Beyond the Sons est d'un niveau réellement impressionnant.

Composé de gamins âgés de 12 à 14 ans, le quintette britannique a repris le classique de GHOST - "Square Hammer" - dans une version absolument géniale.

Le groupe de jeunes ados, qui a déjà repris des chansons d'Avenged Sevenfold et de My Chemical Romance, impressionne avec des harmonies vocales pointues et un jeu centré sur la guitare et à la basse

Regardez leur superbe interprétation ci-dessous et découvrez certaines de leurs autres reprises ici.