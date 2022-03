Découvrez un documentaire exclusif sur Lou Boland après la demi-finale de The Voice Belgique ce mardi 5 avril sur La Une

Lou Boland a marqué la saison 9 de The Voice Belgique avec des prestations plus puissantes les unes que les autres. Le jeune artiste s’est révélé aux yeux d’un large public, qui l’a plébiscité jusqu’au stade de la demi-finale dans l’équipe d’Henri PFR.

Ce succès, Lou le doit autant à son profil touchant qu’à son talent singulier. Ce jeune homme malvoyant et autiste est atteint d’une malformation cérébrale, mais il est aussi un musicien autodidacte et un chanteur touche-à-tout brillant, qui vit pour et par la musique.