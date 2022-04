Découvrez un classement de séries surcotées et sous-cotées

On connaît tous une série que l’on trouve génial mais dont personne n’a jamais entendu parler ou dont on ne parle jamais. Il en est de même dans le cas inverse, parfois les séries phares ne sont pas en réalité pas si transcendantes que cela… C’est pourquoi Queeny, pour réparer ces erreurs, a voulu partager son classement pour vous faire découvrir quelques perles rares et vous épargner quelques déceptions…