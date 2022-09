Découvrez "Transmission" la nouvelle émission de Musiq3 qui met en lumière les jeunes talents d'aujourd'hui et de demain

"Transmission" un rendez-vous hebdomadaire présentée par Brigitte Mahaux qui fait se rencontrer les talents en devenir et les musicien.ne.s qui les inspirent.

Par ces rencontres, chacun.e des deux artistes pourra mettre en perspective son parcours, ses attentes, ses objectifs, ses doutes aussi… L’auditeur, curieux, participe à ce que ce choix artistique peut avoir de fort et d’émotionnel, d’exigeant quant à la discipline qu’il impose. Il peut mieux approcher les aléas d’une carrière musicale et aussi découvrir les musiciens de demain, épaulés par ceux qui se sont déjà distingués. Une rencontre intergénérationnelle, qui favorise le partage d’expériences et l’enrichissement réciproque.

Un moment convivial et bienveillant, nourri des musiques choisies par chacun.e des artistes, autour des choix du jeune talent.

Ce dimanche 4 septembre, pour la première émission, Brigitte Mahaux recevra le chef d'orchestre belge Gabriel Hollander, second lauréat du Concours International de Chef d'orchestre d'Opéra, qui était organisé par l'Opéra Royal de Wallonie en août dernier. Il a choisi comme artiste de référence le violoniste Nicolas Dupont. Vous les retrouverez tous les deux au cours de l'émission.