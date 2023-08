Découvrez toutes nos nouveautés TV sur Tipik

Messieurs pipi

Ils sont de retour ! Marco et Robin, les deux loosers qui refont le monde en récurant les cuvettes, reviennent pour une nouvelle saison de 10 épisodes. Et avec eux : de nouveaux clients, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations et surtout… De nouveaux échecs. C’est triste la vie, mais avec eux, qu’est-ce que c’est drôle ! Pour les accompagner dans cet univers déjanté, encore plus de guests (Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, Adel, Jason Brokerss, Nicolas Lacroix, Dylhan Fat, Charlie Dupont, Jean-Luc Couchard…) mais aussi plus de comédiens (Fred De Loof, Zidani, James Deano, Adriana Da Fonseca…) et surtout plus de situations inattendues et 100% belges. Ces capsules se consomment à n’importe quelle heure et dans n’importe quel ordre, offrant au public une dose de good vibes quand il le souhaite et avec nulle autre prétention que de le divertir.

Wamurzelles

1989, Wamurzelles, un petit village wallon, à la tombée de la nuit. Thelma, 55 ans, animatrice à la radio locale, vient de voir passer un triangle lumineux dans le ciel. Un de ces fameux objets volants non identifiés ? Thelma est obsédée par sa découverte et décide de mener l’enquête. Au point de délaisser l’organisation de la fête du village et de sa célèbre partie de chaises musicales. Quand son amie Micheline disparaît au cours d’un repas sans laisser de trace, pour elle, il n’y a plus de doute, c’est un coup des extraterrestres. Mais tout le monde se moque de cette théorie et la prend pour une folle, à commencer par sa fille Axelle, policière à Wamurzelles. Pourtant, Thelma rencontre Steven, un agent de la SOBEPS, la Société Belge d’Etudes des Phénomènes Spatiaux, qui est prêt à tout pour la conforter dans sa théorie. Ils mènent l’enquête à deux. Ce qui agace Axelle, qui brigue le poste de commissaire et qui a mieux à faire que de perdre son temps avec ces foutaises. D’autant qu’elle tient un suspect pour l’enlèvement de Micheline… Mais que celui-ci s’est lui aussi volatilisé. Sans parler de la disparition d’une partie importante du stock de chaises, à quelques jours de la fête de l’automne.