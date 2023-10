Découvrez tous les outils pour vous protéger du hameçonnage

En cas de doute, il vaut donc toujours mieux prendre un peu de recul et procéder à une vérification.

Cela peut se faire via la plateforme Scamdoc. On introduit l’adresse URL du site, l’analyse est lancée et va préciser le pourcentage de validité, notamment en tenant compte des critères suivants, qui doivent vous mettre en garde :

Site créé récemment

Durée de vie limitée

Propriétaire masqué

La plateforme Signal-Arnaques, quant à elle, répertorie quotidiennement une multitude de signalements de la part de personnes qui ont découvert des sites douteux ou ont été piégées.

Pour signaler un message ou un site douteux, utilisez l’adresse suspect@safeonweb.be, qui redirige le contenu vers une page d’alerte sur le site Safe on Web. Le Centre de Sécurité peut alors prendre contact avec l’hébergeur, pour faire bloquer le site concerné.

Le laboratoire ESET, spécialisé dans la protection et surtout dans l’analyse permanente de l’activité des pirates, met en garde. Lors d’un phishing, les pirates peuvent avoir installé discrètement sur votre ordinateur ou votre smartphone un logiciel malveillant, qui, grâce aux petits sons liés à chaque touche, va leur permettre de récupérer vos identifiants et mots de passe. Vous ne découvrirez pas d’activité particulière. Les seuls signes qui pourraient vous mettre en garde, c’est l’ordinateur qui va peut-être chauffer un peu ou faire un peu plus de bruit. Mais parfois, même pas… Si vous vous en apercevez, il faut réagir rapidement. Votre ordinateur est connecté avec un câble ? Vous devez le débrancher. Si vous utilisez le WiFi, vous le désactivez dans les réglages ou vous activez le mode avion sur votre smartphone.