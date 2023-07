Découvrez "The Right Words", le nouveau titre d’Alice on the Roof qu’elle interprète en live

Alice on the Roof était l’invitée du 8/9 pour la sortie de son nouveau single The Right Words. Elle nous a aussi interprété au piano le titre de Spectre : La ballade nocturne de Jim.

Alice on the Roof aime s’essayer à de nouvelles expériences. C’est ce qu’elle fait avec son titre The Right Words, une chanson faite pour être jouée aux ouvertures de bal dans les mariages, et qui a pour but de délivrer un message d’unité, de compréhension et d’acceptation.

"J’aime bien toucher à plein de choses et j’ai déjà testé pas mal de trucs : j’ai testé l’anglais, le français, j’ai testé les prod un peu plus produites, là je vais faire des concerts en acoustique en piano-voix, et ça me plaît l’idée de toucher un peu à tout", explique-t-elle.

J’aime bien l’idée d’être la plus libre possible.

Parmi les autres choses auxquelles Alice on the Roof a voulu toucher, il y a aussi la chanson en néerlandais, expérimentée dans un duo avec le chanteur flamand Tourist LeMC, et la participation en tant que coach pour l’émission The Voice Kids, diffusée bientôt sur La Une.

"J’avais pas mal d’appréhensions de la faire parce que c’est une émission qui est quand même importante pour moi, j’ai une histoire spéciale avec elle […]. J’avais envie d’être à la hauteur de ce que j’avais vécu", raconte-t-elle. "Le fait que ce soit avec les gamins, c’est génial."

Plus tôt dans l’émission, Alice on the Roof nous offrait en live son interprétation d’un titre de Spectre : La ballade nocturne de Jim.