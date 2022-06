Découvrez "The Other Woman", extrait du dernier album de Typh Barrow, en live dans Le 8/9

À l’occasion de son dernier album, Aloha, Typh Barrow part en tournée et fait un arrêt par Le 8/9 et Le 8/9 Continue. Elle vous présente The Other Woman, extrait d’Aloha, mais aussi sa version d’Infinity de Jaymes Young.

Si vous connaissiez déjà Replace, Doesn’t Really Matter, Aloha, Damn ! You’re Bad, les premiers extraits de l’album Aloha écrit et composé entre Bruxelles, Londres et la Nouvelle Calédonie. Cette semaine, c’est avec le titre The Other Woman, qu’on retrouve Typh Barrow dans Le 8/9. Après une détox des réseaux sociaux (qui a bien failli virer au drame médiatique), la chanteuse revient reposée de sa dernière tournée dont l’apothéose a été son concert à Forest National. Salle mythique dans laquelle Typh Barrow vous donne à nouveau rendez-vous le 28 avril 2023, avec peut-être de nouvelles compositions à vous proposer.

Dans Le 8/9, Typh Barrow revient également sur les débuts de sa carrière, son succès, elle nous explique comment elle est passée des "Bars en folie" des Francofolies de Spa (programme d’artistes émergents qui se produisent dans différents bars de la ville) à un album qui suscite autant d’engouement. Elle revient aussi sur son coup de cœur musical d’enfance, Céline Dion. Typh Barrow vous parle également de sa relation avec son manager, qui a le don de la pousser dans ses retranchements, de la bousculer et de créer la magie autour de cette passion.