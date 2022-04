Découvrez "The Duke" en salles

La 1ère et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour aller voir au cinéma "The Duke". Une comédie british feel-good, inspirée d'une invraisemblable histoire vraie, avec Jim Broadbent et Helen Mirren. Le film sort le mercredi 20 avril en salles.

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.