Découvrez "Synchronicity" : un jeu de société sans gagnant ni fin (et créé par un Wallon)

Un jeu sans gagnant, sans perdant et sans fin : voici la plus grande particularité de "Synchronicity". L’objectif de ce jeu de société est d’ouvrir son esprit en se laissant aller dans l’imaginaire et les souvenirs.

Développé par un habitant de Walhain (Brabant Wallon) avec l’aide d’un scientifique français, Romuald Leterrier, ce jeu s’adresse à un public spécifique puisque l’âge limite est "quand on devient adulte". Le concept dénote, car ici on ne cherche pas à gagner : d’autant plus que le jeu n’a pas de fin (donc difficile de gagner).

Dans "Synchronicity", on joue avec des exercices physiques, des gages, des souvenirs et aussi sa créativité ! Pour son créateur, Philippe Deweys, une âme d’enfant est à conserver afin de jouer : "Dès le moment où l’on quitte l’enfance, on quitte le monde de l’émerveillement […] Un enfant, le matin, il devient qui il veut ! Et c’est ça que l’on doit garder."