Découvrez "Sweetest Pie" de Dua Lipa feat. Megan Thee Stallion ainsi que les autres nouveautés de la semaine

MAJOR LAZER - "I DON'T CARE (feat. LOUS AND THE YAKUZA)"

Le groupe américain Major Lazer et la chanteuse et rappeuse belge Lous and the Yakuza s'allient pour une collaboration inédite et signent cette semaine l'un des morceaux phare de la bande-son du jeu vidéo automobile Gran Turismo 7 sur PS5, "I Don't Care", un titre planant et puissant !