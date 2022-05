Découvrez "Sweet Shadows", le nouveau single de Matteo (Chinese Man) feat Isadora, une talentueuse chanteuse belge !

Alerte, voici le single qu’il va falloir écouter en boucle lors de ce beau week-end ensoleillé ! DJ, producteur et membre co-fondateur du groupe Chinese Man, Matteo vient de sortir le single "Sweet Shadows", qui annonce l’arrivée imminente d’un album prometteur entre soul, funk, trip hop et musique du monde.

Ce premier single représente bien le projet du futur album "Matteo & Bro". Il sera en effet composé de collaborations féminines et porté par des musiciens talentueux tels que le guitariste Karim Addadi, le contrebassiste Christophe Lincontang, le batteur Hugo Pollon et le saxophoniste, flûtiste et joueur de Duduk Lamine Diagne. L’album se présentera comme une " mosaïque colorée" des différentes influences musicales de Matteo.

La très jolie voix suave que l’on entend sur "Sweet Shadows" est celle de la chanteuse belge Isadora ! Diplômée en chant Jazz à Bruxelles, Isadora a déjà sorti un premier EP en février 2020. En plus de se produire régulièrement dans des clubs de jazz, Isadora a également participé à différents projets de théâtre musical dont "Le dernier Testament" de Mélanie Laurent et "Sylvia" de Fabrice Murgia. L’artiste est à suivre de près ici.

Le clip de "Sweet Shadows" est porté par deux danseurs contemporains installés en Belgique : Marie Goudot et Michael Pomero. "Nous avons souhaité avec Matteo nous éloigner des représentations standardisées du danseur de clip. En effet l’approche contemporaine et précise de Marie et Mika, va venir bousculer nos attentes en matière de mouvement. Parfois synchronisés au rythme qu’impose la chanson, les danseurs proposent également de sortir de l’illustration de la chanson pour en décaler le propos." explique Christian Volckman, le réalisateur du clip "Sweet Shadows". "Je souhaite également structurer l’histoire en insérant dans la narration un élément visuel perturbateur. En faisant appel à l’univers onirique de Benjamin Bardou qui va venir par petite touche désagréger l’image, je souhaite symboliser la fin de l’histoire de ce couple par un effet spécial qui va disloquer les pixels et les disperser dans le cadre.”

On vous laisse apprécier "Sweet Shadows" et on vous reparlera de "Matteo & Bro" lors de sa sortie le 27 mai prochain.