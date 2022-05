Découvrez Streat Fest à Bruxelles du 12 au 15 mai - on vous y invite

Plus de 50 chefs et restaurants

Au menu de ces 4 jours, plus de 50 chef.fe.s et restaurants proposeront leur vision de la street food avec une cuisine inventive, métissée et multiculturelle. Aux fourneaux, on aura le plaisir de retrouver des adresses dont la renommée n'est plus à faire mais aussi de jeunes personnalités rassembleuses. Comptez entre autres sur El Cuchillo, Humphrey, Sanzaru, Monella, Gaufres and Waffles, Kong, Kitsuné, Smash, Hors Champs by Stefan Jacobs, le Bain des dames, Cokoa ainsi que le Top Chef Logan Depuydt.

Plein les yeux, les oreilles, les papilles !

Chaque jour durant le Streat Fest, une programmation d’activités participatives et gratuites vous sera proposée sur le site du festival : découverte et dégustation de café, cours de cuisine autour des recettes phares de la street food, dégustation de rhums, cours d’œnologie et de mixologie, initiation au hip-hop, au ragga dancehall, au rollers, au rollers-quad, à la trottinette électrique, au skate, et même au Yoga-bière et Yoga-vin! Les plus petits ne seront pas oubliés avec un kids corner.

Le festival s’annonce tout autant festif que musical : durant 4 jours, une vingtaine d’artistes et de dj’s belges enflammeront la scène du Streat Fest avec une programmation aussi riche qu’éclectique. Parmi eux, nous retrouverons notamment Jali, auteur de " l’Española ", le duo pop lo-fi Twin Toes, le Thé Méthane, le duo rock bruxellois Suicide Sue, Funky Bompa, Estelle Baldé, et bien d’autres encore.

La promesse du Streat Fest ? Un week-end à déguster de la street food de qualité, à découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles cultures et à danser sur des rythmes endiablés. Rendez-vous du 12 au 15 mai !

Programme complet et tickets sur www.streatfest.be

Ticket de 6€ à 14,99€. Gratuit pour les moins de 6 ans.