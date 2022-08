Découvrez SPARKOH!, anciennement le Pass à Mons

Des expositions ludiques et interactives, des animations pour petits et grands, un Palais des images et un jardin de 28 ha à explorer en famille, avec l’école ou en groupe : c’est ça SPARKOH ! Le site, anciennement PASS, vous propose de plonger au cœur des sciences et des technologies. Ce ne sont pas moins de 12.000 m2 en intérieur divisés par thématiques qui vous y attendent. Alors plongez dans l’aventure !