Découvrez Spa et ses environs au volant d’une Citroën 2CV

La Citroën 2CV, aussi appelée "deuche" ou "deudeuche" ou encore "TPV" pour "Toute Petite Voiture", est sans aucun doute la voiture française la plus mythique de tous les temps ! Avec un peu plus de 5,1 millions d’exemplaires, elle fait partie des dix voitures françaises les plus vendues de l’histoire. Ses couleurs flashy et sa forme atypique en font un modèle de voiture qui a marqué plusieurs générations. Aujourd’hui considérée comme "un oldtimer", son côté rétro séduit les particuliers qui sont de plus en plus nombreux à en louer pour partir en balade à la découverte d’une région. Du côté de Spa, Road Vintage Experience vous fait découvrir les Fagnes et environs de manière originale à bord de jolies 2CV !

Depuis 2016, Olivier accueille particuliers et entreprises à Balmoral pour des découvertes originales de la région au volant d’ancêtres : "Au départ on a démarré le projet avec des 'Oldtimer' de type MG et Alfa Romeo et puis on s’est vite dirigés vers la 2cv qui est une voiture familiale qui rappelle des souvenirs à tout le monde. C’est un cabriolet 4 places, relativement simple à conduire. J’appelle ça la 'nostalgie positive'. Pas question de se lamenter sur le passé ! On connaît tous un oncle ou un grand-parent qui roulait en 2cv. C’est une voiture qui a vraiment gardé son côté extrêmement populaire et sympathique." Aujourd’hui, Olivier compte 16 2cv dans sa flotte aux couleurs de l’arc-en-ciel : "Nous en avons une jaune canari, une orange, des bleues, une vert pomme, une rouge, une lavande et une rose bonbon est en cours de rénovation ! On peut dire qu’il y a du choix et quand on sort à plusieurs voitures, on nous voit arriver de loin !" Nous avons aimé le fait qu’on puisse choisir la couleur de la voiture avec laquelle nous sommes partis en balade. Notre choix s’est arrêté sur… la lavande !

Avant de vous lancer dans l’aventure, Olivier Gilet vérifie si vous disposez bien de votre permis de conduire. Ensuite, quelques recommandations d’usage sont nécessaires pour apprendre à rouler avec une 2cv : "Il faut réapprendre à tourner les roues soi-même puisqu’il n’y avait pas encore de direction assistée sur ces modèles à l’époque, tout comme il n’y a pas d’ABS non plus donc il faut se réhabituer à bien freiner. Le changement de vitesse est un peu particulier mais la véritable curiosité de ces vieux modèles de voitures c’est évidemment le starter, aussi appelé choke, qu’on a aussi sur les vieilles tondeuses. Il suffit de le tirer pour démarrer la 2CV. Le frein à main est quant à lui original, il ressemble à une canne de parapluie car les 2CV en France étaient surnommées "4 roues sous un parapluie"."

Ça y est, vous êtes prêts à partir en balade et à goûter aux plaisirs de la conduite d’un ancêtre ! Road Vintage Experience propose plusieurs tours "sur mesure". En fonction du nombre de participants et de voitures que vous louez, vous pouvez construire votre parcours comme vous le souhaitez. Le groupe que nous accompagnons aujourd’hui a opté pour une visite de brasserie et de sources du côté de Spa. Parmi les autres options proposées par Olivier, on retrouve une visite des Fagnes en 2Cv, un tour sur le circuit de Spa Francorchamps (option possible uniquement à partir d’un certain nombre de 2CV) ou encore participer à un jeu de piste original en 2VC. Et si vous souhaitez approfondir votre séjour dans la région, Olivier propose aussi des programmes complets pour le week-end avec nuitée au choix dans une maison d’hôtes ou un palace sur place.