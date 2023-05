Découvrez qui remplacera Nikos Aliagas à la présentation de 50 min inside

On connait la personne qui animera l'émission "50' inside" sur TF1 à la rentrée.

Il y a quelques semaines, Nikos Aliagas a annoncé son retrait de l'émission people "50' inside" sur TF1.

Après 16 ans à la tête de ce programme, l'animateur de la "Star Academy" avait décidé de se consacrer à d'autres projets : "En accord avec mes patrons, j’ai décidé d’arrêter car ma saison 2023-2024 va être chargée avec les nouvelles saisons de "Star Academy" et "The Voice". "50 Minutes Inside" est l’émission que je présente depuis le plus longtemps dans ma carrière. C’est une grande partie de ma vie. Je me dis qu’il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire."

TF1 a décidé de faire appel à l'animatrice Isabelle Ithurburu. Pour ceux qui ne connaissent pas cette présentatrice, Isabelle Ithurburu exerce sur Canal + depuis 2011 où elle anime entre autre le "Canal Rugby Club".

Ara Aprikian, directeur général adjoint du groupe TF1 en charge des contenus, déclare : "Je me réjouis de l’arrivée d’Isabelle Ithurburu à TF1. Elle a réalisé un très beau parcours au sein du Groupe Canal Plus. Isabelle est une grande professionnelle, rompue au direct et aux interviews. Grâce à son expérience à la tête des magazines Le Tube et Bonsoir ! sur Canal+, je suis convaincu qu’elle saura apporter sa patte et ses qualités d’intervieweuse à notre magazine emblématique 50 Minutes Inside et deviendra rapidement un visage familier et très apprécié des téléspectateurs de TF1."

En plus de "50' inside", Isabelle Ithurburu animera aussi le magazine de la Coupe du Monde de rugby à la rentrée.