Découvrez "Qui on est", le dernier single de M. Pokora qui se démarquera en radio

Les artistes aussi font leur rentrée, après Elton John et Britney Spears, Jenifer et Mylène Farmer, c’est au tour de M. Pokora de sortir un nouveau single. Bruno Tummers vous fait découvrir ce single dans l’actu musicale du 8/9.

La carrière de M. Pokora se porte très bien, son dernier album Pyramide, sorti en avril 2019 c’est vendu à plus de 500.000 exemplaires en francophonie. Un album aux tonalités plus urbaines mais ce sont les titres de variété qui ont reçu le plus de succès. On pense notamment aux titres Les planètes ou a Tombé qui a récemment reçu la certification diamant.

Sa tournée Pyramide Tour, qui s’annonçait colossale, a finalement été avortée à cause de la crise sanitaire. Seulement 32 dates des 52 initialement programmées ont eu lieu, le chanteur d’Elle me contrôle compte bien prendre sa revanche en 2023.

En effet, en 2023, M. Pokora fêtera ses 20 ans de carrière. Souvenez-vous, en 2003, le groupe Linkup, produit par un télécrochet, sortait l’album Notre étoile qui s’est vendu à plus de 200.000 exemplaires à l’époque. Vingt ans plus tard, M. Pokora s’apprête à fêter sa carrière avec sa tournée Epicentre tour.

Le single du jour s’appelle Qui on est, c’est le premier extrait de l’album à paraître, Epicentre, sur lequel l’artiste travaille depuis des mois. Le tout est accompagné des images d’un clip montrant Matt Pokora dans un décor onirique et coloré. Ce titre annonce un album en contrepied du précédent, avec une production plus acoustique, on y retrouve de la guitare, du piano et un peu de trompette.

Pour Bruno Tummers, ce single va sûrement se démarquer du reste de ce que l’on entend en radio. Le message de Qui on est est assez simple, être heureux avec ce que l’on a, ce qu’on nous a donné sans chercher à avoir plus. Un titre que l’on a hâte d'entendre en radio.