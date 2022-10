Découvrez qui était vraiment Jésus grâce au dernier livre de Gilbert Bordes

Gilbert Bordes était l’invité de Cyril et ses chroniqueurs pour vous présenter son nouveau livre Jésus trois jours avant sa mort.

Nous connaissons tous les grandes lignes de la vie de Jésus. Malgré son origine divine, Jésus reste un être humain submergé par des émotions. À partir des derniers travaux des historiens et des découvertes archéologiques récentes, c’est ce Jésus-là que Gilbert Bordes a envie de raconter dans ce livre. Comment Jésus a-t-il vécu ces trois jours où son destin a été scellé depuis son entrée dans Jérusalem pour la Pâque ? Trois jours essentiels pour l’histoire du monde mais qui relate aussi les dessous d’un crime politique.

Pour raconter la vraie vie de Jésus, Gilbert Bordes a profité des recherches des autres qui ont découvert pas mal de contradictions, qui ont déchiffré les manuscrits de la mer morte, ces recherches montrent qui est réellement Jésus, un personnage différent de celui qu’on nous présente au catéchisme.

C’est un livre qui s’annonce très clivant, l’image de Jésus, pilier de la religion catholique, va être complètement déconstruite.

Je suis né catholique, je suis allé au catéchisme comme tous les petits catholiques et alors chaque fois que je voyais une image pieuse avec cette espèce d’auréole blanche autour de la tête, on se demande à quoi ça sert, on pense à un chapeau. On voit Jésus là comme ça sur la croix, […] Marie sa mère comme ça totalement euh. Et ce sont des gens qui n’ont aucune consistance, qui sont transparents, ce sont des images. Et puis j’ai voulu savoir un petit peu à qui se rattachaient ces images et quelles étaient les personnes vivantes qui ont inspiré autant de vénération.