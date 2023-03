Découvrez qui est la troisième drag éliminée dans Drag Race Belgique

Lors de son aventure dans "Drag Race Belgique", Edna Sorgelsen a su se faire démarquer pour ses looks uniques et très représentatifs de son personnage. Solaire et toujours prêt(e) à transmettre sa créativité et sa bonne humeur avec les autres drags, Edna a réalisé un magnifique parcours dans "Drag Race Belgique".

Malheureusement, c’est lors de son Runway qu’Edna a perdu des points face à ses concurrents(e) s. En effet, lors de ce troisième épisode, nos drags devaient créer une tenue à l’aide de matériel de festival.

La tenue d’Edna avait de nombreux défauts selon certains jurés. Par contre, Lufy a adoré l’univers dans lequel Edna a souhaité les emmener.

Quand je te vois, les petits détails je ne le vois pas. Tout ce que je vois, c’est quelqu’un qui arrive et qui propose un vrai univers. On te voit, on sait où tu veux nous emmener. – Lufy

Edna Sorgelsen a donc dû faire face à l’épreuve du Lipsync pour garder sa place dans l’aventure. Durant celle-ci, Edna a affronté Valenciaga et Mocca Boné sur le titre Pump The Jam de Technotronic.