Elle était la seule drag à barbe de la saison : Mocca Bonè, connue pour ses looks colorés, son grain de folie et son irrésistible accent, est la quatrième drag à quitter l’aventure Drag Race Belgique. Andres de son prénom, 35 ans, est danseur professionnel. Il décrit le drag comme étant "quelque chose qui est dans ma tête que je ne peux pas expliquer. C’est plus qu’une passion".

Une passion qui l’a aidé à surmonter quelques difficultés auxquelles il a dû faire face lorsqu’il était plus jeune :