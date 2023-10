Découvrez quelle rencontre improbable a été décisive pour la carrière de Fred Jannin !

Depuis très jeune, Fred Jannin a toujours été un grand fan de bandes dessinées et surtout de Franquin. Le pilier de la B.D franco-belge est principalement connu pour avoir créé des séries comme Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe ou encore le Marsupilami. À l’époque, Fred Jannin se trouvait en vacances à la mer du Nord et avait appris que son idole et sa famille résidaient à quelques kilomètres de lui. Un jour, alors qu’il se promenait à Knokke, il aperçoit Franquin, prend son courage à deux mains et se met à courir derrière lui. Ils échangent alors quelques mots sur le dessin, sans savoir que cette rencontre serait déterminante et que, quelques années plus tard, ils seraient amenés à travailler ensemble.