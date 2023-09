Découvrez pourquoi Catherine Deneuve a choisi le nom "Deneuve" comme nom de scène

Catherine Deneuve fait des confidences sur son nom de scène et exprime un regret.

Au micro de Pierre Lescure dans l'émission "Beau geste" sur France 2, la comédienne de 79 ans revient sur le choix du nom Deneuve pour sa carrière au cinéma : "C'est à cause de ma sœur. C'est ma mère qui a dit ça. Pour le film "Les demoiselles de Rochefort", elle a dit qu'on ne pouvait pas dire "Dorléac" et Dorléac". C'est pour cela que j'ai pris le nom de jeune fille de ma mère mais je préfère mon nom "Dorléac"."

Deneuve, je n'aime pas trop

Catherine Deneuve explique pourquoi elle préfère son vrai nom : "Il y a trop de "e" dans Deneuve. Ce n'est pas rond. Je regrette un peu de ne pas l'avoir repris quand même."

Dans cette émission, l'actrice que l'on a pu voir dans "Peau d'âne" parle de sa sœur Françoise Dorléac décédée en 1967 à l'âge de 25 ans : "Je ne sais pas du tout si j'aurais continué dans ce métier si ma sœur était encore là. Je peux être optimiste par moment et me dire qu'on aurait pu refaire beaucoup plus tard des films ensemble. Moi, j'adore ma sœur, oui."

Catherine Deneuve est à l'affiche du film "Bernadette" dans lequel elle incarne l'ancienne Première Dame de France Bernadette Chirac, sortie prévue le 4 octobre prochain en Belgique.