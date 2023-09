Découvrez pourquoi Amaury Vassili a choisi la tortue pour Mask Singer

Le chanteur ne connaissait pas très bien l’émission même s’il en avait déjà entendu parler, il connaissait le principe et les personnages masqués. Il révèle que sa seule condition pour y participer était de porter un costume de tortue pour son fils, qui avait un an à l’époque. Amaury espérait que celui-ci naîtrait sous le même signe du zodiaque que lui, mais malheureusement, le petit garçon est né fin juin et est donc Cancer. La symbolique négative autour du mot a fait, qu’avec sa femme et sa belle-sœur, ils ont décidé de trouver une alternative et lui ont assigné la tortue comme animal totem, ce qui lui aura finalement porté chance. Il espère que, quand il sera en âge de regarder le programme, son fils sera surpris de le découvrir sous ce personnage.