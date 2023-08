Découvrez "Ombres", le dernier titre de Sevan qu’elle interprète en live

Sevan était l’invitée du 8/9 où elle est venue nous parler de son travail et ses envies, avant d’interpréter en live son dernier titre Ombres.

On l’a découverte lors de la saison 9 de The Voice Belgique dans l’équipe de BJ Scott. Depuis elle a sorti plusieurs titres comme 66 jours, Déjà essayé, et plus récemment Ombres, qui parle des violences conjugales. Un sujet délicat mais important à traiter pour Sevan.

"La musique c’est un partage avant tout. Il faut partager toutes sortes d’émotions, que ce soit positif ou négatif. C’est un moyen de communiquer, et c’est important", estime-t-elle. "J’aime bien écouter des chansons légères, mais j’aime bien aussi écouter des chansons qui sont plus ou moins engagées, écrites ou interprétées par des gens qui ont une histoire, et c’est ce que j’ai voulu faire."

À la fois auteur, compositeur, interprète, musicienne et arrangeur, Sevan s’occupe de tout dans ses chansons, y compris de l’enregistrement et du mixage, et fait tous les instruments. "Il y a juste le mastering qui est encore autre chose. Il faut quand même des ingénieurs qui sont spécialisés là-dedans", précise-t-elle.

Plus tôt dans le 8/9, elle a repris en live le Jardin d’hiver d’Henri Salvador.