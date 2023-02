Le macramé est de retour pour décorer nos intérieurs et trouve sa place tant dans le salon, la salle de bains, la chambre que dans les toilettes. Aucun endroit n’y échappe. Vous êtes novice, pas de panique ! Cela a l’air très compliqué mais vous verrez qu’avec la bonne technique et un peu de pratique, cela devient simple. D’autant que parmi tous les nœuds de macramé qui existent, on vous montre le plus simple : le nœud plat. N’ayez pas peur et lancez-vous.