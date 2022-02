Découvrez Namur is a Joke : Le premier festival d'humour de Namur organisé par GuiHome

Un nouveau festival d'humour débarque dans la capitale wallonne en 2022.

Namur is a Joke, tel est le nom choisit par l’humoriste pour représenter sa toute première édition de festival d’humour basé à Namur (si vous en doutiez encore).

Quatre jours de festivité qui se dérouleront dans le vieux Namur du 24 au 27 mars 2022 ! Et comme GuiHome n’aime pas faire les choses comme tout le monde, le festival s’installe dès lors dans de nombreux lieux encore jamais exploités pour ce type de projet tels que la Brasserie de la Houppe, les abattoirs de Bommel (qui n’en sont plus !) ou encore le Grand Manège !

En détail, il s’agit de vous faire rire avec plus de vingt-cinq humoristes présents parmi lesquels GuiHome evidémment, Guillermo Guiz, Kody, PE, Fanny Ruwet, Inno JP, ...et de vous faire danser avec un choix de neuf concerts différents (Aprile, Rori, YellowStraps, Lubiana, ...).

Une programmation exceptionnelle y sera présentée, Namur is a Joke se veut diversifié, rassembleur mais également vitrine de nouveaux visages artistiques belges de demain !

C’est un vrai coup de projecteur sur sa ville natale que GuiHome souhaitait à tout prix. Alors à son image, et grâce à cette toute première édition de Namur is a Joke, il va montrer aux yeux du monde francophone la diversité et l’ouverture culturelle dont Namur fait preuve.

Rendez-vous donc dans quelques jours, du 24 au 27 mars pour passer du bon temps pendant quatre jours d’affilée. La rumeur raconte même que la deuxième édition est déjà en pleine préparation et que la programmation est toute aussi alléchante.

Infos et réservations sur le site www.namurisajoke.be

Bonne nouvelle, restez connecté à Tipik, on a quelques places à vous offrir très prochainement.