Découvrez Mustii dans "L’échange des princesses", un film historique tourné en Belgique

Dans "L’échange des princesses", Lambert Wilson et Olivier Gourmet incarnent respectivement le roi d’Espagne Philippe V et le régent Philippe d’Orléans. À leurs côtés, un comédien belge, Thomas Mustin, alias Mustii, Meilleur espoir masculin aux Magritte 2019. Ce mardi 3 octobre, La Trois vous propose de découvrir cette adaptation du roman historique de Chantal Thomas sorti en 2013. Plongez au cœur du 18e siècle parmi les rois et reines d’Espagne et de France.

Le roi d’Espagne Philippe V et le régent Philippe d’Orléans vont échanger leur fille afin de servir les enjeux stratégiques et consolider la paix entre la France et l’Espagne du 18e siècle. Mlle de Montpensier, 12 ans, se voit donc mariée à l’héritier du trône d’Espagne, tandis que Louis XV (incarné par le jeune comédien belge Igor Van Dessel) doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…

Marc Dugain met en scène le livre de Chantal Thomas et dépeint le destin de quatre enfants, manipulés et mariés de force dans un film historique terrible et fascinant. Pour lui, cet épisode de "l’échange des princesses" est très original, en particulier concernant la cruauté vis-à-vis des enfants et la manipulation de ceux-ci. Le cinéaste est habitué aux productions historiques puisqu’il a également réalisé "Une exécution ordinaire", son évocation de la fin de vie du dictateur Staline.

Acteur de formation, Mustii est également auteur, compositeur, chanteur et metteur en scène. Dans "L’échange des princesses", il interprète le duc de Condé. Ce rôle a valu à Mustii le Magritte du meilleur espoir masculin du cinéma belge en 2019.