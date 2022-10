Découvrez "Moving On", le dernier single d’Alex Lucas

Alex Lucas sort un nouveau single, Moving on. Une ballade amoureuse pop qui annonce son prochain EP.

Alex Lucas c’est un Belge multi-instrumentiste, auteur, compositeur, chanteur, il a collaboré avec Alex Germys, Todiefor, Caballero ou encore JeanJass. Il a assuré la première partie de Charlie Winston qui a sorti un nouvel album récemment.

Et sur son nouveau morceau, Moving On, il a invité le rappeur Liégeois Absolem. C’est le rappeur qui se charge des couplets et Alex Lucas qui s’occupe des refrains. Le duo vous offre une ballade amoureuse à la rythmique pop et au son doux et coloré.

Un titre qui arrive dans la playlist de VivaCité et qui annonce l’EP d’Alex Lucas qui sortira en novembre prochain.

Pour découvrir cet EP en live, rendez-vous le 23 novembre prochain au Botanique à Bruxelles.