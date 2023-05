Découvrez "Mons Où Venir" : votre Destination pour les cadeaux et souvenirs authentiques de Mons

"Mons Où Venir" est un magasin spécialisé dans les cadeaux et souvenirs montois, situé à deux pas du Beffroi et de la Grand-Place de Mons.

Cette boutique vous propose une gamme de produits uniques, sur le thème de Mons et de son folklore, fabriqués par des artistes et artisans locaux ou spécialement développés pour leur enseigne.

"Mons où Venir", c’est aussi le rendez-vous des collectionneurs de boules à neige, de dés en porcelaine, de médailles souvenirs, cartes postales et autres souvenirs.