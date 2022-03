Découvrez "Miss You", la chanson qui représentera la Belgique au Concours Eurovision 2022

Jérémie Makiese, grande découverte et surtout, gagnant de l’édition 2021 de The Voice Belgique, représentera les couleurs belges au Concours Eurovision de la Chanson 2022 le 12 mai prochain lors de la deuxième demi-finale. Ce jeudi 10 mars, notre représentant a dévoilé le titre avec lequel il tentera de décrocher une place en finale du prestigieux concours. Et c’est avec la chanson "Miss You" que Jérémie portera fièrement les couleurs belges sur la scène de Turin. Ce titre a séduit par sa singularité et son harmonieux mélange de styles, reflet de la scène artistique belge d’aujourd’hui. Jérémie définit son univers artistique entre soul, gospel et RNB, tout en se disant fasciné par tous les styles : " J’aime la musique, c’est tout… Et je veux rassembler ! ".

Jérémie qualifie "Miss You" de chanson pop, avec des consonances classiques et des rythmiques hip-hop, dans laquelle il pose un peu de sa soul. "Ce mélange prouve que tous les styles peuvent s’unir et cohabiter harmonieusement. C’est aussi ça, la belgitude, et elle me correspond totalement !" déclare le représentant belge.

Le jeudi 12 mai prochain, la Belgique fera partie des 18 pays de la deuxième Demi-Finale du Concours Eurovision de la Chanson 2022, pour tenter de décrocher une place à la grande Finale du samedi 14 mai.