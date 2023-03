Découvrez "Locked Up", le dernier Escape Game tendance de la province de Luxembourg

Nous avons testé le Motel. Un motel qui est donc hanté et dans lequel des faits très étranges se sont passés il y a 50 ans. Récemment, une journaliste a décidé de s’y rendre et d’enquêter sur ces évènements et de tenter d’enregistrer des phénomènes paranormaux mais elle n’est jamais ressortie du motel. Et notre mission est de découvrir ce qui est arrivé à cette journaliste.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’ambiance y est plutôt terrifiante et que la tension est palpable à chaque instant. Raisons pour lesquelles, le jeu est vivement déconseillé aux moins de 12 ans. Les décors sont vraiment très réalistes et l’escape game n’est pas avare en effets spéciaux. Honnêtement : nous avons adoré !