C’est officiel ! La chute des feuilles a commencé dans nos jardins. L’automne est bien présent mais rien n’arrête nos jardiniers. Une période très appréciée par les spécialistes des espaces verts. Dans cette nouvelle parodie de "Jardins et loisirs", on retrouve Luc Noël qui va nous parler stylisme et Francis qui va se mettre à la chanson. Découvrez "Limaces & Loisirs" !